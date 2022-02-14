شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 3.5 مليار جنيه لدعم المحافظات بالمعدات والسيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، تفاصيل اعتماد وزارة التنمية المحلية مبلغ 3.5 مليار جنيه لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات من المعدات والآلات والمركبات اللازمة للإسراع بتنفيذ المشروعات التنموية.

وقال خالد قاسم، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن الوزارة قامت بإعداد خطة الشراء لكافة متطلبات واحتياجات المحافظات بشكل مركزى بالتنسيق مع المحافظين لعدد 1279 معدة، وذلك من خلال الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات خلال العام المالى الحالى، متابعا: "تم اختيار أفضل العروض الفنية والمالية للمعدات والسيارات خلال الخطة الاستثمارية، والمعدات متنوعة حيث تشمل سيارات كسح وشفط وبدالات خاصة بالأمطار واللوادر وغيرها من المعدات التى تحتاجها الوحدات المحلية بالمحافظات".

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن الوحدات المحلية بمحافظات الجمهورية، تحتاج المعدات للتعامل مع الأمطار ورفع المخلفات من الشوارع، مردفا: "السيارات التى تم التعاقد عليها مجهزة لكسح وشفط المياه، كما هناك احتياج للمعدات الأخرى كاللوادر فى رصف الطرق، والهدف الرئيسى من هذا هو حوكمة المنظومة".

وتابع: "الإسكندرية ومطروح من أكثر المحافظات استفادة من المعدات والآلات، ونحن كوزارة نبدأ فى البداية بتقدير الاحتياجات على الأرض، ثم نتناقش مع الأمور مع المحافظات، ثم نجرى طرح مركزى، وتتقدم لنا الشركات لتقديم العروض المالية ونحن نختار أفضل العروض والتعاقد لتوريد المعدات على المحافظات".