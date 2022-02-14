شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تدريب معلمى المدارس الفنية على تقييم منهجية الجدارات الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تنفيذ ورشة عمل بعنوان آليات التقييم النهائي الأحد المقبل، لتدريب معلمى المدارس الفنية على منهجية الجدارات والتقييم النهائى، وذلك فى إطار خطة تدريبات قطاع التعليم الفنى على المناهج المطورة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من المديريات بضرورة الاستعانة بمسئول التدريب بالتعليم الفنى للتنبيه على المرشحين لحضور ورشة العمل وفق المقررات المحددة على أن يتم صرف بدلات الانتقال لخارج المحافظة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدر اللائحة النهائية للتقييم والتحقق لبرامج التعليم الفنى القائمة على منهجية الجدارات المهنية " المعدلة" والتى يتم العمل بها اعتبارا من العام الدراسى الجارى، 2021،2022.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قائمة المصطلحات فى اللائحة الجديدة، للتقييم، وتشمل المصطلحات، " التقييم" وهو عملية جمع الأدلة على جدارة متعلم ومتدرب والحكم عليها فى ضوء معايير محددة إذا كان الشخص حقق المعيار والهدف" المقيم" وهو المعلم الذى يكون مدربا لتقييم جدارات الطالب المتدرب" الاتجاه"، وهو الاستعداد أو النزعة للاستجابة بشكل إيجابى أو سلبى تجاه فكرة أو شئ معين، "الجدارة" وهى التطبيق الواضح للمهارات والمعارف والاتجاهات المطلوبة للعمل فى مجال محدد.

وتابعت الوزارة فى تحديد مصطلحات اللائحة الجديدة لمنظومة الجدارات" مؤكدة من بينها" التقييم القائم على الجدارة" وهوى التأكد من أن الطالب حقق الجدارة المطلوبة من خلال جمع الأدلة، "المنهج القائم على الجدارة" وهو منهج يركز على ما يتوقع من المتعلمين القيام به من جدارات مهنية لمهنة معينة" الوحدة المكملة" وهى عبارة عن وحدة من وحدات البرنامج مطلوب اكسابها للطالب.

وتضمنت المصطلحات الخاصة باللائحة" المقرر" وهو أحد مكونات البرنامج الدراسى والذى يحتوى على وحدتين أو أكثر من وحدات الجدارات المهنية " المنهج" وهو مجموهة من المواد المطلوبة لتدريس مقرر معين" متطلبات الأدلة" وهو وصف لما يجب على الطلاب تقديمه" إضافة إلى المحقق الخارجى وهو الشخص المكلف بمراقبة جودة برنامج التعليم الفنى" المحقق الداخلى" وهو شخص مكلف للتأكد من أنه يتم تطبيق البرامج بشكل موحد ومنسق،" الجدارات الأساسية"، وهى مجموعة من الجدارات المهنية والمعارف والاتجاهات اللازمة للطلاب" المعرفة"، ومخرج التعلم"وهى جملة تخبر الطلاب ما يجب القيام به.

وشملت المصطلحات التى ذكرتها اللائحة أيضا" " وهو ومعيار الأداء" مستوى الأداء المطلوب لتحقيق نتائج تعلم"، البرنامج" ملف الإنجاز" وهو مجموعة من الأدلة توضح مخرجات التعلم، ومؤهل وهى النتيجة الرسمية أو الشهادة التى يحصل عليها المتعلم، ومعايير التأهيل وضمان الجودة والاعتراف بالتعلم المسبق والمواد الداعمة والمهمة وهو جزء أو عمل داخل مهنة معينة، وحدة الجدارات والتصديق والتأكد من الصلاحية والتحقق".