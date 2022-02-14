شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 30 سفينة خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 30 سفينة صادر ووارد منها السفينة TRITO NAVIGATOR التى ترفع علم هولندا ويبلغ طولها 118 مترا وعرض 16 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من نترات الامونيوم .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17056 طنا تشمل 7966 طن فوسفات و1350 طن مولاس و2717 طن بودرة جبس و500 طن أسمنت و3823 طن رمل و700 طن كسب فول صويا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43798 طنا تضم 1654 طن قمح و189 طن مواسير و14473 طن حديد و364 طن سلاج و663 طن فول و2065 طن خشب زان و23926 طن ذرة و1689 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 464 طنا .

وسجلت حركة الصادر من الحاويات 458 حاوية مكافئة تشمل خضروات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وقطر وسريلانكا واسبانيا وسلوفينيا وروسيا وانجلترا وهولندا واليونان وفرنسا وأمريكا ومالطا والمانيا والصين .

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 710 حاويات مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2910 حاويات مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 136055 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 128222 طنا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1209 أطنان قمح متجه إلى صوامع طنطا، وعدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادمة من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5766 شاحنة .