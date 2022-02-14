شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى 2022؟.. اعرف أهم النصائح (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الفترة الماضية، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الشتوي 2022، ويستمر لمدة شهر من خلال إصدار التصاريح للمحلات التجارية الراغبة في المشاركة في الأوكازيون الشتوي بالمحافظات المختلفة.

وأصدرت وزارة التموين العديد من النصائح حرصا على توعية المستهلك من أجل الاستفادة من عروض الأوكازيون لتجنب خداعه، وأبرز تلك المعلومات والنصائخ فى الانفوجراف التالى..