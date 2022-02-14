شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه بتذليل أية عقبات تواجه أعمال شركة بريتيش بيتروليوم بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بيتروليوم "بي بي"، وذلك على هامش انعقاد معرض مصر الدولي للبترول "إيجبس"، وبحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول بحث تطوير التعاون المشترك مع شركة "بي بي"، والتي تعد من أكبر منتجي النفط في مصر، فضلًا عن استعراض موقف أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات القادمة في مجالات البحث والاستكشاف للبترول في مصر.

ورحب الرئيس برئيس شركة "بي بي"، مؤكداً دعم مصر وترحيبها بتطوير علاقات التعاون المشترك بين الجانبين نظراً للتاريخ الممتد للشركة وسوابق نشاطها في مصر، وهو ما من شأنه أن يعزز من مساعي مصر لتصبح مركزاً لتداول الطاقة في المنطقة، وموجهاً بمواصلة التنسيق والتعاون مع الشركة البريطانية، وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها، بهدف الاستمرار في تعزيز جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج البترول في مصر، مع التأكيد في هذا الخصوص على استراتيجية علاقات التعاون والشراكة المتميزة بين مصر وكافة الشركات البريطانية في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.