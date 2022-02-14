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تعرف على مشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية وموعد تشغيله

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القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن مشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر الممتد بطول 103 كم وموعد انتهاء تنفيذه وتشغيله وقطاعاته ومواصفاتها وما وصل منها حتى الآن خلال التقرير التالى:

 

1 انتهى تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمرحلتين الأولى والثانية من المشروع بطول 70كم.

 

2- جارى إنهاء أعمال التشطيبات بالمحطات واستكمال تركيب نظم الإشارات والاتصالات والاختبارات بالمرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

 

3- مخطط افتتاح وإتاحة للجمهور المرحلتين الأولى والثانية من المشروع قبل يونيو المقبل.

 

4-  وصل حتى الآن من القطارات التى ستعمل بالمشروع بعد تنفيذه 12 قطار من إجمالي 22 قطارا متعاقد عليها لصالح هذا الخط.

 

5- القطارات الواردة مكيفة تم تصنيعها في الصين.

 

6- تتميز بوجود ممر ممتد داخل عرباتها يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية.

 

7- تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية بكابينة القطار للمراقبة المركزية للسكة.

 

8- يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

 

9- يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.

 

10- تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة.

 

11- شركة فرنسية ستتولى إدارة وتشغيل المشروع بعد افتتاحه. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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