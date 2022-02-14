شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية وموعد تشغيله والان مع تفاصيل الخبر
1 انتهى تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمرحلتين الأولى والثانية من المشروع بطول 70كم.
2- جارى إنهاء أعمال التشطيبات بالمحطات واستكمال تركيب نظم الإشارات والاتصالات والاختبارات بالمرحلتين الأولى والثانية من المشروع.
3- مخطط افتتاح وإتاحة للجمهور المرحلتين الأولى والثانية من المشروع قبل يونيو المقبل.
4- وصل حتى الآن من القطارات التى ستعمل بالمشروع بعد تنفيذه 12 قطار من إجمالي 22 قطارا متعاقد عليها لصالح هذا الخط.
5- القطارات الواردة مكيفة تم تصنيعها في الصين.
6- تتميز بوجود ممر ممتد داخل عرباتها يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية.
7- تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية بكابينة القطار للمراقبة المركزية للسكة.
8- يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر.
9- يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.
10- تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة.
11- شركة فرنسية ستتولى إدارة وتشغيل المشروع بعد افتتاحه.