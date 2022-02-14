شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن أسماء المتقدمين لمسابقة خطباء المكافأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء المجموعة التاسعة من المتقدمين لمسابقة خطباء المكافأة من خريجي الأزهر الشريف العاملين بالمعاهد الأزهرية أو القطاع الحكومي، لافتة إلى أنها ستنشر لاحقًا مواعيد الاختبارات بباقي المديريات.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن جميع من سينجح في هذه المسابقة سيتم اعتماده على بند التحسين، وأنه سيتم الاختبار شفويًّا بالمديريات الإقليمية، لافتة إلى أنه على الراغبين ممن تنطبق عليهم شروط الإعلان من الآتية أسماؤهم الحضور بمقر مديريات الأوقاف التابعين لها، في تمام الساعة العاشرة صباحًا ؛ لحضور الاختبارات الشفوية الأولية؛ حيث يتم تصعيد من يجتاز الاختبار منهم بنجاح لأداء الاختبار المركزي بديوان عام الوزارة، أو الاختبار المركزي الذي تجرية الوزارة بالمديرية حسب الأحوال والأعداد، ومع كل منهم بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية ومدون بها الحالة الوظيفية أو إفادة من جهة العمل بطبيعة الوظيفة التي يشغلها.

وفيما يلى أسماء المتقدمين لمسابقة خطباء المكافأة من خريجي الأزهر الشريف العاملين بالمعاهد الأزهرية أو القطاع الحكومي:

1. إبراهيم أبو الفتوح سليمان الصعيدي المنوفية

2. إبراهيم جودة إبراهيم محمد مروان المنوفية

3. إبراهيم رضا إبراهيم عبد المطلب المنوفية

4. إبراهيم عبد الرحمن عبد العزيز حمد المنوفية

5. إبراهيم عبد العزيزعلي عبد الشافي عبد الحق المنوفية

6. إبراهيم عبد الغفار إبراهيم شريف المنوفية

7. إبراهيم فريد محمد أحمد المنوفية

8. إبراهيم قدري محمد عبد القادر سيف الدين المنوفية

9. إبراهيم محمد صبري خليل المنوفية

10. إبراهيم محمد عبده الشامي المنوفية

11. إبراهيم محمد كامل قشطة المنوفية

12. إبراهيم محي محمد المسلوت المنوفية

13. أبو بكر محمود مدكور عبد الرحمن المنوفية

14. أحمد إبراهيم عبد الموجود دراز المنوفية

15. أحمد إبراهيم محمود أبو طالب المنوفية

16. أحمد أحمد محمد محمد بحيري المنوفية

17. أحمد أحمد محمود سليم المنوفية

18. أحمد أشرف محمد عبد الوهاب المنوفية

19. أحمد أشرف ناصف البطل المنوفية

20. أحمد الحسيني محمد سويد المنوفية

21. أحمد أمين فهمى الدناصوري المنوفية

22. أحمد بدر محمد عبد الكريم المنوفية

23. أحمد جابر محمود أبو دغش المنوفية

24. أحمد جمال ربيع عفيفي المنوفية

25. أحمد جمال محمد عطية المنوفية

26. أحمد حاتم عبد الشافي حسن المنوفية

27. أحمد حسام عبد الله صالح المنوفية

28. أحمد حسان مدبولي السيد محمد علي المنوفية

29. أحمد حسن محمود المنوفية

30. أحمد حسني رمضان فايد المنوفية

31. أحمد حلمي عبد السميع منصور المنوفية

32. أحمد خالد محمد رسلان المنوفية

33. أحمد رأفت إمام المنوفية

34. أحمد رضا أحمد علي المنوفية

35. أحمد رضا فتحي المنوفية

36. أحمد سعيد شعبان الشرقاوي المنوفية

37. أحمد سلامة أحمد الشيخ علي المنوفية

38. أحمد سمير عبد الغني عامر المنوفية

39. أحمد سمير عبد الغني يونس المنوفية

40. أحمد شوقي الدسوقي الطوخي المنوفية

41. أحمد صايم أحمد الديب المنوفية

42. أحمد صلاح أحمد غانم المنوفية

43. أحمد صلاح عبد العزيز ناصر المنوفية

44. أحمد طايع أحمد أبو سيد أحمد المنوفية

45. أحمد عادل علي عبد المجيد المنوفية

46. أحمد عبد الرزاق عبد الحكم عبده السلكي المنوفية

47. أحمد عبد الغني أحمد الأطرش المنوفية

48. أحمد عبد المجيد محمود المدني المنوفية

49. أحمد عبد المحسن عبد الحي عبد الرحيم المنوفية

50. أحمد عبد الهادي عبد العزيز المنوفية

51. إبراهيم إبراهيم باشا ربيع الدقهلية

52. إبراهيم أبو النور السيد أبو النور عطا الله الدقهلية

53. إبراهيم أحمد إبراهيم علي الدقهلية

54. إبراهيم السيد عبده محمد سعدة الدقهلية

55. إبراهيم العدل إبراهيم الدقهلية

56. إبراهيم رفعت شعبان إبراهيم الدقهلية

57. إبراهيم طلعت عبد الجواد الجمل الدقهلية

58. إبراهيم عبد المنعم عبد الوهاب عبد العزيز الدقهلية

59. إبراهيم عبد الهادي السيد خضر الدقهلية

60. إبراهيم علي الغريب أحمد السيد جمعة الدقهلية

61. إبراهيم كمال إبراهيم حسن شرف الدقهلية

62. إبراهيم محمد أحمد صالح الدقهلية

63. إبراهيم محمد عبد الجواد علي حسين الدقهلية

64. إبراهيم محمد محمد السيد شاهين الدقهلية

65. إبراهيم محمد محمد الشربينى الدقهلية

66. إبراهيم موسى إبراهيم موسى الدقهلية

67. إبراهيم نبيل صبري محمد يوسف الدقهلية

68. أبو الفتيان محمد علي أحمد الدقهلية

69. أبو بكر إبراهيم سليمان الشيخ الدقهلية

70. أحمد إبراهيم أحمد خضر الدقهلية

71. أحمد أبو المجد يوسف حامد الدقهلية

72. أحمد أبو المعاطي الشبراوي أبو المعاطي الدقهلية

73. أحمد أحمد عبد الرازق محمد شريف الدقهلية

74. أحمد أشرف محمد عبد الغفار الدقهلية

75. أحمد أكرم أحمد الدسوقي الدقهلية

76. أحمد الحسيني أحمد محمد الشربيني الدقهلية

77. أحمد السيد إبراهيم حسين الدقهلية

78. أحمد السيد فايز الدقهلية

79. أحمد السيد محمد إسماعيل الدقهلية

80. أحمد السيد محمد الدسوقى البرهامي الدقهلية

81. أحمد الطنطاوي موسى محمد شومان الدقهلية

82. أحمد الغريب محمد الغريب الدقهلية

83. أحمد المتولي رمضان المتولي الدقهلية

84. أحمد أنس أحمد محمد الدقهلية

85. أحمد جمعة عبد العزيز محمد الدقهلية

86. أحمد جمعة فتحي محمد السيد الدقهلية

87. أحمد حجازي شعبان إسماعيل الدقهلية

88. أحمد حسام عبد الحميد رمضان الدقهلية

89. أحمد حسان عطية حسن الدقهلية

90. أحمد حسن إبراهيم حسن الدقهلية

91. أحمد حسن سعد الله الدقهلية

92. أحمد حسين الدسوقي شتات الدقهلية

93. أحمد راضي محمد راضي عبد العال الدقهلية

94. أحمد رجب شاهين عبد الفتاح الدقهلية

95. أحمد رزق أحمد رزق الدقهلية

96. أحمد رضا أحمد حسين الدقهلية

97. أحمد زكريا محمد حمدي الدقهلية

98. أحمد سالم محمد عبد الرحمن الدقهلية

99. أحمد سعد صديق سليمان الحفناوي الدقهلية

100. أحمد سلامة علي الزكي الشكعة الدقهلية

الاثنين 21/2/2022م:

م الاسم المديرية

1. أحمد عصام محمود عبد السميع شحاتة المنوفية

2. أحمد عفيفي عبد الغني عبد الوهاب المنوفية

3. أحمد علاء الدين أحمد علام المنوفية

4. أحمد عبد القادر إبراهيم الطناني المنوفية

5. أحمد فتحي محمد الشيخ المنوفية

6. أحمد فوزي إبراهيم المتولي المنوفية

7. أحمد كرم أحمد غريب المنوفية

8. أحمد كرم مبروك المنوفية

9. أحمد كمال نور الدين محمد المنوفية

10. أحمد محمد أحمد الشهداوي المنوفية

11. أحمد محمد أحمد معن المنوفية

12. أحمد محمد أحمد جعفر المنوفية

13. أحمد محمد السيد محمد شحاتة المنوفية

14. أحمد محمد سعد إبراهيم المنوفية

15. أحمد محمد عبد الدايم إسماعيل المنوفية

16. أحمد محمد عبد العزيز الجوهري المنوفية

17. أحمد محمد عبد الفتاح الشرقاوي المنوفية

18. أحمد محمد عبد الفتاح جمعة المنوفية

19. أحمد محمد عبد الهادي المنوفية

20. أحمد محمد فوزي عبد الرازق المنوفية

21. أحمد محمد محمد المزين المنوفية

22. أحمد محمد محمد المعناوي المنوفية

23. أحمد محمد محمد رفاعي الاخصاصي المنوفية

24. أحمد محمد معوض سويلم المنوفية

25. أحمد محمد على صقر المنوفية

26. أحمد محمود أحمد خطاب المنوفية

27. أحمد محمود محمد عبد الله المنوفية

28. أحمد محمود فتحي محمد حمد المنوفية

29. أحمد مصطفى أمين عويضة المنوفية

30. أحمد معتمد شامخ حاتي المنوفية

31. أحمد منجود منجود مسعود المنوفية

32. أحمد يحيى مبروك عبد المجيد القط المنوفية

33. أحمد يوسف محمد الليثي المنوفية

34. أحمد ربيع فهيم تقي المنوفية

35. أحمد سامي عباس المنوفية

36. أحمد صبري السيد سويد مصطفى المنوفية

37. أسامة حمدان رشاد زكي المنوفية

38. أسامة رشاد نصر زهران المنوفية

39. أسامة سلامة محمد الطوخي المنوفية

40. أسامة عبد المحسن إبراهيم أبو السعود المنوفية

41. أسامة محمد سعيد عبد العليم سلام المنوفية

42. أسامة محمد عبد العزيز الشيمي المنوفية

43. إسلام أشرف عبد الشكور علي علام المنوفية

44. إسلام سعيد محمد أحمد يوسف عرفة المنوفية

45. إسلام ماهر مكاوي عبد العزيز مضاوي المنوفية

46. إسلام محمد بسيوني الصباغ المنوفية

47. إسلام ناجي مشحوت محمد المنوفية

48. إسماعيل إبراهيم سالم سويلم المنوفية

49. إسماعيل محمد إسماعيل عبد العزيز المنوفية

50. أشرف عبد القوي عبد الرحمن رسلان المنوفية

51. أحمد سمير السيد محمد الدقهلية

52. أحمد شعبان أحمد التهامي الدقهلية

53. أحمد شعبان أحمد القصبي الدقهلية

54. أحمد صبري إبراهيم الباتع الدقهلية

55. أحمد طلعت أحمد عبده الدقهلية

56. أحمد طه أحمد عبد الوهاب الدقهلية

57. أحمد عاطف أحمد عطية الدقهلية

58. أحمد عبد الرحمن أحمد الإمام الدقهلية

59. أحمد عبد الرحمن علي محمد أحمد النجار الدقهلية

60. أحمد عبد العزيز فارس عبد العزيز الدقهلية

61. أحمد عبد الفتاح محمد السعيد الدقهلية

62. أحمد عبد الله عبد المولى عبد الله عبد الحميد الدقهلية

63. أحمد عبد المغني أحمد محمد الحنبلي الدقهلية

64. أحمد عبد المقصود أحمد أبو النجا الدقهلية

65. أحمد عبد المنعم محمد الخولي الدقهلية

66. أحمد عبد المنعم محمد عبد القادر الدقهلية

67. أحمد عبد المنعم مصطفى علي دويدار الدقهلية

68. أحمد عبد المهدي الطنطاوي الباز الدقهلية

69. أحمد عبد الهادي عطية أحمد علي الدقهلية

70. أحمد عثمان السيد سليمان شرف الدين الدقهلية

71. أحمد عصام عبد النافع نعمت الله الدقهلية

72. أحمد عطية محمد عبد الوهاب الدقهلية

73. أحمد علاء محمد رمضان الدقهلية

74. أحمد علي السعيد عبد الله الدقهلية

75. أحمد فؤاد فهمي الدقهلية

76. أحمد مجدي محمد المرسي الدقهلية

77. أحمد محمد إبراهيم رزق الدقهلية

78. أحمد محمد أحمد السيد الدقهلية

79. أحمد محمد أحمد عطية الدقهلية

80. أحمد محمد أحمد مصطفى سالم الدقهلية

81. أحمد محمد بهاء الدين محمد الدقهلية

82. أحمد محمد عبد العليم زيدان الدقهلية

83. أحمد محمد محمد ماهر الدقهلية

84. أحمد محمد محمد إبراهيم خليل الدقهلية

85. أحمد محمد محمد عبد الحميد الدقهلية

86. أحمد محمد محمد عبد العزيز الدقهلية

87. أحمد محمد محمد متولي أبو النور الدقهلية

88. أحمد محمد محمد محمد عبده عشري الدقهلية

89. أحمد محمد محمود محمد حسن الدقهلية

90. أحمد محمد مصطفى عرابي الدقهلية

91. أحمد منتصر أحمد عبد العاطي الدقهلية

92. أحمد موسى مختار محمد عبد المجيد خفاجي الدقهلية

93. أحمد يحيى عبد المقصود السيد الدقهلية

94. آدم محمد السيد علي الدقهلية

95. أسامة القطب المرسي النجار الدقهلية

96. أسامة رضا مصطفى الطناحي الدقهلية

97. أسامة سمير علي علي حسين الدقهلية

98. إسلام بدوي محمود أحمد الدقهلية

99. إسلام جمعة غانم رمضان العطار الدقهلية

100. إسلام حسني موسى محمود محمد الدقهلية

الثلاثاء 22/2/2022م:

م الاسم المديرية

1. أشرف محمد السيد سعد المنوفية

2. أمجد شامخ سيف عبد المجيد المنوفية

3. أمير بسيوني أحمد بسيوني المنوفية

4. أمين عبد الغني أمين لبيب المنوفية

5. أنسي عبد الرحمن أنسي شلبي المنوفية

6. أيمن فتحي عبد الرحمن محمد الوكيل المنوفية

7. أيمن محمد محمد المنوفية

8. أيمن مرسي عبد الخالق عوض المنوفية

9. إيهاب سعيد عبد العزيز الشامي المنوفية

10. باسم أحمد محمد عليمي أحمد المنوفية

11. باسم عبد الحكيم دياب شرف المنوفية

12. باسم محمد أحمد قبالي المنوفية

13. بسام عادل عبد الباسط عبد المقصود المنوفية

14. بلال عبد الوهاب محمد علام المنوفية

15. تامر أحمد عبد الهادي المنشاوي المنوفية

16. تامر رشاد عبد الله بريقع المنوفية

17. تامر عبد العزيز بكري رمضان نصر المنوفية

18. جابر هشام جابر عبد الجليل المنوفية

19. جاد عبد المنعم موسى زللو المنوفية

20. جعفر أحمد محمدي جعفر المنوفية

21. جلال جابر محمد الدعباس المنوفية

22. جلال رزق السيد عبد السلام المنوفية

23. جلال طه جلال عطية المنوفية

24. جلال عبد المرضي جلال سلام المنوفية

25. جمال سامح عبد الحليم السيد سرور المنوفية

26. جمال محمد محمد الفقي المنوفية

27. جهاد أشرف عبد العزيز كليلة المنوفية

28. حاتم فؤاد أبو الحديد السرجة المنوفية

29. حاتم محمد عبد الغفور موسى المنوفية

30. حازم محمد إبراهيم رمضان المنوفية

31. حازم يوسف علي الدويك المنوفية

32. حسام أحمد عبد المجيد عبد الرحمن سلامة المنوفية

33. حسام أشرف محمد محمد عبد الحميد المنوفية

34. حسام حمزة حسني سالم المنوفية

35. حسام صبحي عبد الوهاب شحاتة المنوفية

36. حسام عاشور رزق مصطفى المنوفية

37. حسام علي علي الفقي المنوفية

38. حسن جمال الدين سيد أحمد دنيا المنوفية

39. حسن سامي مختار عطية المنوفية

40. حسن سعيد شعبان الشرقاوي المنوفية

41. حسن سيد أحمد عبد المقصود سيد أحمد المنوفية

42. حسن محمد حسن حرحش المنوفية

43. حسني محمد حسني خيل المنوفية

44. حسين أحمد محمد حسين المنوفية

45. حسين علي علوان محمد علوان المنوفية

46. حسين محمد علي الحراني المنوفية

47. حمادة طه محمد النجار المنوفية

48. حمادة عبد المنعم عبد العال حجازي المنوفية

49. حمدي السيد عبد السلام مصطفى المنوفية

50. حمزة صلاح يوسف محمد المنوفية

51. إسلام محمد عبد الستار محمد عبد الغفار الدقهلية

52. إسلام موسى مختار محمد عبد المجيد خفاجي الدقهلية

53. إسلام ناصرأحمد متولي أحمد الدقهلية

54. إسلام يوسف عبد الرحيم هويدي الدقهلية

55. إسماعيل السيد إسماعيل علي الدقهلية

56. أشرف أسامة جمال عبد الوهاب جوده الدقهلية

57. أشرف السيد عبد الوهاب المنيلي الدقهلية

58. أشرف عابد عبد الغفار محمد الدقهلية

59. أشرف محمد سعد إسماعيل السيد الجمل الدقهلية

60. أشرف ممتاز العدل حسن الخميسي الدقهلية

61. الإمام حمادة الإمام العوضي الدقهلية

62. أمين أحمد أمين إسماعيل عمر الدقهلية

63. أنس العربي إبراهيم الجميل الدقهلية

64. أنس حسن حميدة علي حسن الدقهلية

65. أيمن إبراهيم محمد حافظ الدقهلية

66. إيهاب أحمد السيد علي الدقهلية

67. إيهاب عبد الحميد عبد العزيز عبد الحميد الجوهري الدقهلية

68. باسم السيد محمود محمد الدقهلية

69. البخاري أحمد عبد الرحيم أحمد الدقهلية

70. بدوي السيد محمد شحاتة الدقهلية

71. بسام السيد حامد إبراهيم المغازي الدقهلية

72. بشير معاطي الداودي درغام الدقهلية

73. بلال فتحي أحمد محمد الدقهلية

74. بهاء ياسر محمد حسن الدقهلية

75. البيومي أحمد محمد الدقهلية

76. تامر السعيد أبو هاشم العيوطي الدقهلية

77. تامر محمد الدسوقي حسن الدقهلية

78. جمال السيد علي الدين السيد الدقهلية

79. حازم أحمد معوض يوسف الدقهلية

80. حازم محمود رمضان أحمد الدقهلية

81. حامد أحمد الطنطاوي سالم فرج الدقهلية

82. حامد محمود حامد يوسف الدقهلية

83. حجازي المتولي العوضي السيد الدقهلية

84. حذيفة محمد محمد أبو خليل الدقهلية

85. حسام عبد الرحيم الدسوقي محمد الدقهلية

86. حسان محمد علي لقم الدقهلية

87. حسن سعد فرغلي فرج الدقهلية

88. حسن شريف علي حسن محمد الدقهلية

89. حسن عادل حسن عبد الجواد الدقهلية

90. حسن عبد الفتاح النادي محمد الدقهلية

91. حسين حسين عبد الغني علي الدقهلية

92. حسين محمد محمد المتولي الدقهلية

93. الحسيني أحمد قطب أحمد الدقهلية

94. حمادة عبد الله سيد أحمد السيد الدقهلية

95. حمادة محمد السيد سالم الدقهلية

96. حمدي محمد هلال محمد الدقهلية

97. حمزة عبد الحميد حمزة عبد الحميد الدقهلية

98. خالد أحمد ذكي الدقهلية

99. خالد السيد السيد السيد نجم الدقهلية

100. خالد السيد الشحات السيد عيد الدقهلية

الأربعاء 23/2/2022م:

م الاسم المديرية

1. خالد إبراهيم عبد الرازق حمدان المنوفية

2. خالد أبو بكر مبروك أحمد المنوفية

3. خالد أحمد عبد المجيد عبد الرحمن المنوفية

4. خالد عبد الله عبد الواحد ناصف المنوفية

5. خالد مجدي إبراهيم محمد الشرقاوي المنوفية

6. خالد مصطفى عبد الهادي ابو إبراهيم المنوفية

7. خالد نوح عبد المنعم ليلة المنوفية

8. خالد وليد بكري عباس المنوفية

9. الدسوقي محمد مصطفى البرعي المنوفية

10. رجب عبد الغني محمد سليمان خواجة المنوفية

11. رجب محمود أحمد رضوان المنوفية

12. رضا إبراهيم الدسوقي إبراهيم حشيش المنوفية

13. رضا رمضان إبراهيم السعدني المنوفية

14. رضا عبد الله محمد الحداد المنوفية

15. رضا عبد المحسن محمود شوكة المنوفية

16. رضا محمدي محمد رياض المنوفية

17. رمضان عبد الحفيظ منصور صبرة المنوفية

18. رمضان محمد محمد النشرتي المنوفية

19. رياض رجب علي سليمان المنوفية

20. سامي رزق علواني سليمان المنوفية

21. سعيد السيد أحمد علي شريف المنوفية

22. سعيد فتحي علي علي المنوفية

23. سعيد مجدي سعيد بري المنوفية

24. سعيد محمود أحمد هنيدي المنوفية

25. سليمان عبد المجيد سليمان غانم المنوفية

26. سليمان عبد الموجود عبد الرازق الصباغ المنوفية

27. السيد إبراهيم جاد أحمد المنوفية

28. سيد أحمد عبد العزيز عبد العزيز إسماعيل المنوفية

29. السيد أحمد عبد الفتاح محمد عمارة المنوفية

30. السيد باتع زكي أبو طالب المنوفية

31. السيد جابر السيد نصار المنوفية

32. السيد رمضان السيد فودة المنوفية

33. السيد عبد الحميد عبد العال الصياد المنوفية

34. السيد عبد الوهاب السيد عبد النبي المنوفية

35. السيد فتحي عبد الشافي عزام المنوفية

36. السيد فتحي محمد جمل المنوفية

37. السيد محمد السيد محمد شحاتة المنوفية

38. السيد محمد عبد الغفار السيد المنوفية

39. السيد أحمد السيد عبد الحافظ المنوفية

40. سيف الرحمن عاطف محمد خطاب المنوفية

41. شريف كمال مصطفى موسي المنوفية

42. شعبان فتح الله شعبان فتح الله المنوفية

43. صبحي السيد محمد البقلي المنوفية

44. صلاح منصور إبراهيم الدسوقي المنوفية

45. طارق السيد عبد القوى محمد المنوفية

46. طارق عبد الرؤف عبد العزيزالجمل المنوفية

47. طارق محمد حسن السعيد عمر أبو السعود المنوفية

48. طارق محمد عبد الفتاح عبد الرحمن عبد الدايم المنوفية

49. طاهر رمضان فريد المنوفية

50. طه رمضان إبراهيم زغلول المنوفية

51. خالد أمين عبد ربه أمين الدقهلية

52. خالد حسن خالد حسن العزبي الدقهلية

53. خالد حسين محمد عبد الوصيف الدقهلية

54. خالد فتحي فتحي سلامة الدقهلية

55. خالد محمد جمعة مصطفى الدقهلية

56. خالد محمد فرج ناصف الدقهلية

57. خالد محمود محمود الخياط الدقهلية

58. رائد محمد السيد رجب الدقهلية

59. ربيع عبد الجيد محمد سلامة الحداد الدقهلية

60. رزق الشحات عبد العليم عباس الدقهلية

61. رضا الشربيني عبد السلام علي سلامة الدقهلية

62. رضا رمضان إبراهيم محمد عبد العزيز الدقهلية

63. رضا مصطفى العفيفي القط الدقهلية

64. رفعت حسن صالح عزام الدقهلية

65. رمضان سمير يوسف محمد الشناوي الدقهلية

66. رمضان صديق سيد أحمد السيد الدقهلية

67. سامح أبو العنين الدكروري أبو العنين الدقهلية

68. سامح حامد عناني صالح شبانة الدقهلية

69. سامح محمد عبد الهادى محمد الدقهلية

70. سعد أبو المعاطي إبراهيم الدقهلية

71. سعد سعد محمد عبد المنعم طعيمة الدقهلية

72. السعيد أشرف عبد الله محمد عبيد الدقهلية

73. السعيد محمد السعيد أحمد الدقهلية

74. السعيد محمد السعيد السيد التهامي الدقهلية

75. سلامة محمود أحمد محمد سلامة الدقهلية

76. سليم عرفة إبراهيم أبو العنين الدقهلية

77. سليمان الشحات محمد سلامة الدقهلية

78. سمير سميرحافظ داود إبراهيم الدقهلية

79. السيد أحمد إسماعيل علي عبد النبي الدقهلية

80. السيد أحمد محمد أحمد أبو الخير الدقهلية

81. السيد الحسيني السيد محمد المتولي الدقهلية

82. السيد السعيد حسان عطا عقل الدقهلية

83. السيد الصاوي إبراهيم إبراهيم الدقهلية

84. السيد الطيب السيد حامد الرفاعي الدقهلية

85. السيد الغرباوي إبراهيم الدقهلية

86. السيد رمضان محمد عبد العزيز الدقهلية

87. السيد رمضان محمد متولي الدقهلية

88. السيد صبري محمد رزق الدقهلية

89. السيد عبد الباسط السيد بكير الدقهلية

90. السيد عوض عوض إبراهيم الدقهلية

91. السيد فتحي عبد الحميد محمد العشري الدقهلية

92. السيد فكيه السيد إبراهيم البسطويسي الدقهلية

93. السيد محمد أحمد محمد الدقهلية

94. السيد محمد عبد الفتاح عبد الغني أبو المعاطي الدقهلية

95. السيد محمد علي سالم الدقهلية

96. السيد محمود موسى محمود السيد الدقهلية

97. السيد مصطفى محمد السيد أبو المعاطى الدقهلية

98. شاكر شحات شحات علي الدقهلية

99. شريف عطية شاهين السيد البرعي الدقهلية

100. شريف محمد علي إبراهيم علي الدقهلية

الخميس 24/2/2022م:

م الاسم المديرية

1. طه محمد طه أحمد عجلان المنوفية

2. عامر صقر عمر سعد المنوفية

3. عبد البديع سامي نبوي السيد المنوفية

4. عبد التواب ربيع عبد التواب ناجوه المنوفية

5. عبد الحكيم محمد عرفان صباح المنوفية

6. عبد الحليم أحمد عبد الحليم أحمد المنوفية

7. عبد الحميد أمجد خالد المنوفية

8. عبد الحميد دسوقي أحمد حمزة المنوفية

9. عبد الحميد صبحي عبد الحميد المنوفية

10. عبد الحميد محمد عبد الحميد عياد المنوفية

11. عبد الحميد يحيا عبد الحميد داود المنوفية

12. عبد الرازق سامي نبوي السيد المنوفية

13. عبد الرحمن أحمد السيد عبد السلام المنوفية

14. عبد الرحمن حسين أحمد مصطفى حبيب المنوفية

15. عبد الرحمن سامي نبوي السيد المنوفية

16. عبد الرحمن عبد الستار عبده محمود الخلايلي المنوفية

17. عبد الرحمن عبد العظيم سعد حسين المنوفية

18. عبد الرحمن عرفة مصطفى حشاد المنوفية

19. عبد الرحمن لطفي إبراهيم المنوفية

20. عبد الرحمن هارون عبد المنعم محمد عامر المنوفية

21. عبد الرؤف محمد رمضان مقلد المنوفية

22. عبد الستار سامي عبد الستار عبد العال المنوفية

23. عبد الستار عبد الهادي عبد الستار محمد المنوفية

24. عبد السلام مبروك عبد الهادي جمعة المنوفية

25. عبد السلام محمد يوسف ناصف المنوفية

26. عبد السلام مصطفى مبروك مراد المنوفية

27. عبد العزيز أحمد عبد العزيز المنوفية

28. عبد العزيز فتحي عبد العزيز أبو اهية المنوفية

29. عبد العزيز محمد عبد العزيز المنوفية

30. عبد العزيز محمود شريف محمود المنوفية

31. عبد العظيم محمود عبد العظيم شاهين المنوفية

32. عبد الغفار محمد محمد علي الفقي المنوفية

33. عبد الغني إبراهيم حامد مسلم المنوفية

34. عبد الفتاح أحمد أحمد هيكل المنوفية

35. عبد الفتاح جابر محمد جميل المنوفية

36. عبد الفتاح عبد الجابر عبد الهادي عياد المنوفية

37. عبد اللطيف سعد عبد اللطيف محمد راضي المنوفية

38. عبد اللطيف مجدي عبد اللطيف علي أبو النصر المنوفية

39. عبد الله السيد امين محمد المنوفية

40. عبد الله السيد جاد عبد العال المنوفية

41. عبد الله رمضان خميس علي المنوفية

42. عبد الله سعيد السيد أبو مهرة المنوفية

43. عبد الله سعيد عبد العزيز مصطفى المنوفية

44. عبد الله شوقي حامد غزالة المنوفية

45. عبد الله عبد الحفيظ محمد ريشة المنوفية

46. عبد الله عطية السيد العطار المنوفية

47. عبد الله عمر عبد الله أحمد المنوفية

48. عبد الله ماهر الدسوقي عثمان المنوفية

49. عبد الله محمد إبراهيم يوسف المنوفية

50. عبد الله محمد عبد اللطيف خليفة الميت المنوفية

51. صالح حامد قابيل السيد الدقهلية

52. صبحي أحمد صبحي سلامة الدقهلية

53. صديق عبد الفتاح العوضي رخا الدقهلية

54. صلاح رضوان السيد الشناوي الدقهلية

55. طارق شعبان إبراهيم يوسف الدقهلية

56. طارق شعبان عبد الحكيم الدقهلية

57. طارق محمد محمد الاشقر الدقهلية

58. طه زكريا حافظ أحمد الدقهلية

59. عادل أحمد أحمد الجندي الدقهلية

60. عادل أحمد مختار السيد أمين الدقهلية

61. عادل العرباوي عبد العزيز محمود الدقهلية

62. عادل خضر عبد المنعم سالم الدقهلية

63. عادل عاطف محمد علي عوض الدقهلية

64. عادل علي البدرى عبد المجيد الدقهلية

65. عادل مجدي المتولي الزاهي الدقهلية

66. عاصم أحمد الخضر عبد الحميد الجوهري الدقهلية

67. عاصم أحمد غازي مشعل الدقهلية

68. عاطف إبراهيم عبد العاطي قطب الدقهلية

69. عاطف صبح كامل محمد الدقهلية

70. عاطف علي بكر عبد الرؤف الدقهلية

71. عاطف محمد طه متولي الدقهلية

72. عبد الباري أمين عبد الباري عوض الدقهلية

73. عبد الجواد رضا السيد أحمد ندا الدقهلية

74. عبد الحميد إبراهيم عيد عبد النبي الدقهلية

75. عبد الحميد معتمد أحمد.