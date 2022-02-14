شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاده.. 15 معلومة عن الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 13 رجب وقبل ثلاثين عاما قبل عام الفيل، ولد الإمام على بن أبى طالب، زوج بنت رسول الله السيدة فاطمة الزهراء وأبناءه السبطين الحسن والحسين، وفضلا عن ذلك فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورابع الخلفاء الراشدين.

ونستعرض أبعض المعلومات عن سيرته:

* ولد في مكة وتشير مصادر تاريخية بأن ولادته كانت في جوف الكعبة.

* أول من أسلم من الصبيان.

* خرج للهجرة إلى المدينة وهو في الثانية والعشرين من عمره.

* في شهر صفر من السنة الثانية من الهجرة تزوج السيدة فاطمة ولم يتزوج بأخرى في حياتها.

* أنجب منها الحسن والحسين في السنتين الثالثة والرابعة من الهجرة على التوالي كما أنجب زينب وأم كلثوم والمحسن والأخير فيه خلاف.

* شارك في كل غزوات الرسول عدا غزوة تبوك حيث خلّفه فيها النبي محمد على المدينة.

* كان موضع ثقة الرسول محمد فكان أحد كتاب الوحي وأحد أهم سفرائه ووزرائه.

* عُرف بشدّته وبراعته في القتال فكان عاملًا مهمًا في نصر المسلمين في مختلف المعارك وأبرزها غزوة الخندق ومعركة خيبر.

* بويع بالخلافة سنة 35 هـ (656 م) بالمدينة المنورة، وحكم خمس سنوات وثلاث أشهر.

* اشتهر عند المسلمين بالفصاحة والحكمة فينسب له الكثير من الأشعار والأقوال المأثورة.

* يُعدّ رمزًا للشجاعة والقوّة ويتّصف بالعدل والزُهد.

* يُعتبر من أكبر علماء عصره علمًا وفقهًا.

* شهد بيعة الرضوان وأمره النبي محمد حينها بتدوين وثيقة صلح الحديبية وأشهده عليه.

* بعد وفاة النبي محمد قام علي بتغسيل وتجهيز جثمانه للدفن.

* كان يؤم المسلمين في صلاة الفجر في مسجد الكوفة و أثناء الصلاة ضربه عبد الرحمن بن ملجم بسيف مسموم على رأسه فقال علي جملته الشهيرة: "فزت ورب الكعبة".