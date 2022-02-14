شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح لطلبة الدبلومة الأمريكية التسجيل لامتحان مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يمكن لطلبة الدبلومة الأمريكية، التسجيل لامتحانات EST في مارس حتى الموعد النهائي الأربعاء 23 فبراير الساعة 1 ظهراً، والتسجيل من خلال هذا الرابط: https://est.moe.gov.eg

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أن هناك مفاوضات مع جهة الاعتماد للوصول إلى اتفاق يضمن حوكمة الدبلومة الأمريكية فى مصر، موضحة إن الوزارة بعد انسحاب الـ sat بصدد الوصول لاتفاق حاكم مع الـ ACT، خلال أسابيع وخلال هذه الفترة، سيتم العمل على الحوكمة لصالح الطلاب، بما يتلاءم مع متطلبات المنظومة التعليمية المصرية.

وأوضحت أن وزارة التعليم كانت ضامنة لشهادة الـ ACT خلال العام الماضي أمام وزارة التعليم العالي لكنها تريد أن تكون الجهة المانحة للشهادة، هي المعتمدة للشهادة، وهذا جزء من الحوكمة التي تعمل عليها وزارة التعليم، موضحة أنه من بين الإجراءات التي يجري مناقشتها بخصوص حوكمة شهادة الدبلومة الأمريكية، سواء SAT أو الـ ACT، أن يتم عقد الامتحانات في مراكز الامتحانات الخاصة بالجامعات بما تتمتع به من مقومات تكنولوجية كبيرة على أن يتم اختيار المراقبين من التعليم الجامعى وبعدها تنافس كل شهادات الدبلومة الأمريكية بعضها بشكل احترافي، ويختار الطالب منها ما يشاء.