شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: استبعاد مديرى المدارس من خلال الشئون القانونية فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، خطابا لمديري الإدارات التعليمية نبهت على عدم استبعاد اى مدير مدرسة إلا من خلال الشئون القانونية وبعد العرض على مدير المديرية ، وذلك لضمان استقرار العملية التعليمية فى الفصل الدراسى الثانى المقرر انطلاقه السبت المقبل 19 فبراير الجارى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطابا للمديريات التعليمية لصرف حافز تطوير التعليم رياض الأطفال والصفوف الأولي وحتي الرابع الإبتدائي، اعتباراً من بداية العام المالي 2021/2022، وذلك وفقاً لتوجيهات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

جاء ذلك رداً علي استفسارات بشأن الافادة عما إذا كان يتم الصرف اعتباراً من العام المالي أو من بداية العام الدراسي، كنا حذرت الوزارة من تأخير صرف مستحقات المعلمين عن حافز تطوير التعليم للمعلمين المستحقين، مشددة على أنه سيعرض المسئولين يكل مديرية للمسائلة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائلة: يعلم المسئوليين الماليين بالمديريات بأن العام المالي يبدأ في 1/7 من كل عام، علماً.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، المديريات، بموقف حالة الصرف الفعلي لحافز تطوير التعليم للعام المالي 2021/2022، بكل مديرية تعليمية، بناءاً علي خطاب رئيس مجلس النواب بشأن إدراج طلب إحاطة مقدم من أحد الأعضاء في جدول أعمال أرقب جلسة مقبلة بشأن عدم صرف حافز تطوير التعليم للمعلمين.