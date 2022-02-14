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شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلو أهم وسائل الإعلام من البوسنة والهرسك يزورون المقصد السياحى المصرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنه تم اختيار هذا التوقيت تحديدا حتى يتسنى للوفد نقل تجربته بالمقصد السياحي المصري والتعرف علي منتجاته وأنماطه السياحية المتنوعة قبل بدء الموسم الصيفي والذي يعد ذروة الحركة السياحية الوافدة من دولة البوسنة والهرسك.
وأضاف ماجد أبو سديرة أنه من المقرر أن يستمر البرنامج السياحي لهذا الوفد لمدة أسبوع يقوم خلاله بزيارة مدينتي الغردقة وشرم الشيخ إلى جانب عمل رحلة لمدة يوم واحد إلى مدينة الأقصر.
وأشار أنه خلال اليوم الأول من البرنامج، قام الوفد بزيارة أحد المراكز السياحية في مدينة الغردقة قام خلالها بجولة فى عدد من الفنادق وجولة بالمركب في البحيرات الصناعية وزيارة إلى ملعب الجولف، واختتم اليوم بعمل رحلة سفاري، ومن المقرر أن يقوم الوفد برحلة بحرية على أحد اليخوت يعقبها جولة حرة في منطقة الميناء ومنطقة الممشى السياحي في الغردقة.
جانب من الزيارة
الوفد السياحى
الوفد السياحى