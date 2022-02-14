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شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على "القومي للإعاقة" تهنئ مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الجديد بفوزه فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر
وقالت المشرف العام على المجلس، إن الجميع تابع المنافسة الشريفة التي شهدتها انتخابات اللجنة البارالمبية، والتي حرص كل المشاركين فيها على تقديم برامج انتخابية وأفكار ورؤى دامجة وداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة في ممارستهم للألعاب البارالمبية المختلفة .
وثمنت المشرف العام على المجلس الدور الذي قامت به الدكتورة حياة خطاب، خلال رئاستها اللجنة ومجلس الإدارة في الدورة السابقة، وتحقيقها لعدد من النتائج المشرفة خلال البطولات التي شاركت فيها الاتحادات واللجان البارالمبية.
وتمنت الدكتور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التوفيق لمجلس الإدارة الجديد للجنة البارالمبية في مشواره القادم، خاصة وأنه سيقود أعمال اللجنة البارالمبية حتى نهاية الدورة الأولمبية الحالية والتي تنتهي بعد أولمبياد باريس 2024.