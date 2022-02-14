شكرا لقرائتكم خبر عن شريك الحياة وأسرتك.. أرسل صورة من تحب وكلمة عن مشاعرك تجاهه في عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم اليوم بعيد الحب، وتقديرا لمن تحبه، يشارككم ”الخليج 365” عبر خدمة "صحافة المواطن"، احتفالكم بهذا اليوم، من خلال نشر صورة من تحبه، سواء من الأهل "الأم أو الأب أو أختك وأخوك وأولادك"، أو الأصدقاء أو شريك حياتك، من خلال صورة احتفال بعيد الحب .

ولأن الاهتمام والتقدير أهم ما يمكن أن تشعره لشريك حياتك، ابعت اسمه واسمك وصورتكما معا أو صورته فقط، وقل له جملة من قلبك فى عيد الحب، على أن يتم إرسال الصورة والرسائل عبر خدمة الواتس آب على الرقم التالى 01280003799 أو من خلال رسائل صفحة الخليج 365 على فيس بوك .