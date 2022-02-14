شكرا لقرائتكم خبر عن 400 مليار دولار لرضا المواطن.. رسائل الرئيس السيسى بافتتاح إيجبس 2022 (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رسائل عديدة بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مؤتمر معرض مصر الدولى للبترول، وقال إن تكلفة مشروعات البنية التحيتة فى مصر تكلف 400 مليار دولار، وذلك خلال 7 سنوات ماضية.

وأضاف أن مؤتمر المناخ القادم فى مصر يحتاج إلى صدور قرارات موضوعية ومتوازنة وعادلة، متابعا: "حتى لا يدفع شعوب القارة الأفريقية الثمن مرتين للظروف اللى مروا فيها. وانا بتكلم عن تجربة مصرية خالصة.. خلال 7 سنوات علشان نوصل حالة الرضا للمواطن فى مصر.. صرفنا 400 مليار دولار.



رسائل الرئيس السيسى خلال افتتاح معرض مصر الدولى للبترول



رسائل الرئيس خلال افتتاح معرض مصر الدولى للبترول