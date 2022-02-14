شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ساعات على غلق باب تسجيل الرغبات بموقع تنسيق الجامعات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد موقع تنسيق الجامعات الخاصة، أنه يتبقى حوالى 6 ساعات على غلق باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق، حيث فتح موقع تنسيق الجامعات الخاصة صباح اليوم الإثنين، باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الخاصة، حيث تم تقسيم المرحلة الثالثة على 5 مراحل داخلية وفقا لجدول زمنى محدد.

وكان الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أكد أن 766 طالبا سجلوا على موقع تنسيق الجامعات الخاصة خلال المرحلة الأولى للتنسيق المندرجة ضمن أعمال ومراحل المرحلة الثالثة للتنسيق والتي تم فتح باب تسجيل الرغبات بها يوم السبت الماضى 5 فبراير، مشيرا إلى أنه تم توزيع 582 طالبا على كليات الجامعات الخاصة و184 لم يتم توزيعهم ويتم منحهم فرصة للتسجيل فى المرحلة الثانية من أعمال المرحلة الثالثة للتنسيق حتى يتم ترشيحهم بالكليات.

وأضاف الدكتور محمد حلمى الغر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مجلس الجامعات الخاصة يستبعد العدد الذى تم ترشيحه بالمرحلة الأولى من الأماكن الشاغرة للمرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الخاصة ويتم إتاحة الأماكن أمام باقى الطلاب.

وأشار أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إلى أن هناك أماكن شاغرة أمام الطلاب بكليات القطاع الطبي، حيث إن الصيدلة بها أماكن كثيرة شاغرة ومتاحة أمام طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق وكذلك طب الأسنان بها أماكن والعلاج الطبيعى بها أماكن شاغرة وأيضا كليات الهندسة بها أماكن كثيرة للغاية.

وكان الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أكد أنه تنسيق الجامعات الخاصة متاح أمام الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة خلال العامين 2020 / 2021 لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الخاصة مع الفصل الدراسى الثانى.