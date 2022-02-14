شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق 5 قوافل طبية بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا، 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.