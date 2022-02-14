مجلس الشيوخ يوافق على الحساب الختامي لموازنته للعام المالي 2020/2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، على تقرير لجنة الشئون الإقتصادية بالمجلس بشأن الحساب الختامي لموازنة المجلس للعام المالى 2020/2021.

جاء ذلك بعدما استعرض مقرر اللجنة الإقتصادية، تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامى لموازنة المجلس، مشيرا إلى أن موازنة المجلس في عام 2020/2021 كانت بقيمة 500 مليون جنيه، وأن جملة المنصرف منها نحو 474 مليون و840 ألف جنيه، وأن هناك فائض نحو 25 مليون و160 ألف جنيه، والذي تم سحبه من جانب الحكومة.

وأشار مقرر اللجنة الاقتصادية، إلى تنفيذ الجرد الفعلى بمبنى المجلس بموازنة 2020/2021.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، إحالة المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم من النائب محمد حلاوة بشأن سياسة الحكومة لتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية، إلى لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة.​