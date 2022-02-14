جامع: لجنة من "التنمية الصناعية" والإدارة المحلية لحل مشكلات تأخر منح الأراضي للمستثمرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه تم تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية والإدارة المحلية؛ لحل كل مشكلات تأخر منح الأراضي الصناعية للمستثمرين، مشيرةً إلى أن تخصيص الأراضي يعد من أبرز المشكلات التي تواجه المستثمرين.

وأضافت جامع: الأولوية في منح الأراضي للمستثمرين تكون للأنشطة التي تحتاج إلى توسع، فضلًا عن حاجة المستثمر إلى نشاط مكمل لنشاطه الذي يعمل فيه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة، بشأن سياسات وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية.

وتابعت جامع بأن المجمعات الصناعية بالعديد من المحافظات على مستوى الجمهورية بها شروط أكثر من محفزة للمستثمرين، لافتةً إلى أن هناك ما يقرب من 17 مجمعًا صناعيًّا على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أنه تم طرح 7 مجمعات صناعية حتى الآن، وهنا 5 مجمعات قيد الإنشاء وقاربت على الانتهاء، لافتةً إلى أن النسبة الكبرى من المجمعات الصناعية موجودة في محافظات الصعيد، مؤكدةً أن الصعيد يحظى بـ10 مجمعات صناعية من أصل 17 مجمعاً.‎