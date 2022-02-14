صور| زحام شديد بالمعادي والأوتوستراد بعد غلق نفق الزهراء.. تعرف على الطرق البديلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تصوير- نادر نبيل:

شهد طريق الأوتوستراد ومنطقة زهراء المعادي، وشارع الخمسين، ازدحامًا مروريا شديدًا، تزامنا مع إغلاق نفق الزهراء، لحين الانتهاء من أعمال إنشائية بمحور حسب الله الكفراوي بمحافظة القاهرة.

كانت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اتخذت تحويلات مرورية لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة بالمنطقة، وتسيير لحركة المرور، لتنفيذ الأعمال الانشائية بالمحور منها:

ـ سيتم غلق نفق الزهراء بالاتجاهين لتنفيذ أعمال التخطيط السطحي وتنفيذ كوبري سيارات بدلًا من النفق الحالي، لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال.

ـ على الاتجاه القادم من شارع اللاسلكي وشارع النادي الجديد اتجاه نفق الزهراء يسلك يساراً شارع اللاسلكي فيميناً اتجاه طريق النصر فمحور الأوتوستراد إلى الطريق الدائري أو مسطح النفق اتجاه الأوتوستراد اتجاه مناطق حلوان.

ـ على الاتجاه القادم من مناطق شارع 216 يسلك شارع النصر فشارع اللاسلكية فيميناً شارع النصر فنفق النصر فيساراً محور الأوتوستراد اتجاه الدائري أو مسطح النفق اتجاه الأوتوستراد اتجاه مناطق حلوان.

بينما القادم من مناطق الزهراء اتجاه نفق الزهراء اتجاه المعادي يسلك المأوى الدوراني فيما قبل النفق فيميناً خلف التوحيد والنور اتجاه الأوتوستراد مرة أخرى .

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.