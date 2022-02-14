النيابة تطلب بتوقيع أقصى العقوبة على متهمي "الآثار الكبرى": ليكونوا عبرة لمن يعبث بالوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

بدأت ممثل النيابة العامة، اليوم الإثنين، مرافعته بقضية الآثار الكبرى المتهم فيها البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب وآخرين.

وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، مطالبًا بعدم الرحمة بالمتهمين لأنهم استباحوا ثروات الوطن.

وقالت النيابة " يجب أن يكون المتهمين عبرة لمن يسول لنفسه العبث بالوطن وخيانة أرضه".

تنعقد الجلسة أمام الدائرة التاسعة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش.

كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين –جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.