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ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات بالقليوبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بحوزة شخصين بالقليوبية
كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أفادت بقيام شخصين "أحدهما له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذان من دائرة مركز الخانكة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية " بدون لوحات معدنية "ملك أحدهما وبحوزتهما بندقية آلية - فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة –كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر البودر - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائهما.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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