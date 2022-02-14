ضبط شخص لتقديم كشف حساب بنكي مزور لإحدى السفارات في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخص لقيامه بتزوير كشف حساب بنكي وتقديمه إلى سفارة بأسيوط.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط بتزوير كشف حساب بنكي باسمه منسوب صدوره إلى أحد البنوك مثبت به العديد من حركات السحب والإيداع بهدف إظهار أن له ملاءة مالية "على غير الحقيقة"، وتقديمه عقب ذلك ضمن المستندات المقدمة منه لسفارة إحدى الدول، بهدف الغش والتدليس والحصول على تأشيرة دخول لتلك الدولة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وأنه قام بتزوير كشف الحساب المشار إليه عن طريق استخدام برامج التعديل والحذف والإضافة، وتحميله على هاتفه المحمول وطباعته، وتقديمه عقب ذلك ضمن الأوراق المقدمة منه للسفارة المشار إليها للحصول على تأشيرة دخول .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية.