قضية الآثار الكبرى.. الدفاع يطلب ضم أحراز قسم مصر القديمة يوم 24 يونيو 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

بدأت الدائرة التاسعة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، اليوم الإثنين، محاكمة البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب و21 آخرين بقضية الآثار الكبرى.

,طلب دفاع المتهم الثاني ضم دفتر قيد الأحراز عن يوم 24 يونيو 2021، بقسم شرطة مصر القديمة، كما طلب استدعاء باقي شهود الإثبات وقرر أن الدفاع لن يتنازل عن سماع أقوال باقي شهود الإثبات.

كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين –جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.