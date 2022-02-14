القبض على منفذي السطو المسلح على سيارة وسرقتها في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شخصين؛ لقيامهما بسرقة سيارة نقل محملة بالبضائع بالإكراه بالاميرية.

تلقى قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الغربية، بأنه أثناء قيادته إحدى السيارات التابعة للشركة محل عمله محمل عليها بضائع لتسليمها لشخصان، وفور حضور الأخيرين مستقلان مركبة "توكتوك" فوجئ بقيام أحدهما بإشهار سلاح ناري "فرد خرطوش" تجاهه وقيام الآخر بتهديده بسلاح أبيض "سكين" وأجبروه على الترجل من السيارة والتخلي عنها واستوليا على (السيارة بحمولتها وبداخلها مبلغ مالي) ولاذا بالفرار، كما أضاف بقيامه بتتبع السيارة المُستولى عليها لكونها مزودة بجهاز تتبع وعثر عليها بالمنطقة محل البلاغ دون المبلغ المالي والبضائع المشار إليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شقيقين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان، بحوزتهما ( فرد خرطوش – طلقتين من ذات العيار – سلاح أبيض "سكين" – مركبة توك توك ملك أحدهما) والمُستخدمين في ارتكاب الواقعة، بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما، كما أقرا بأنه نظراً لسابقة قيام المجني عليه بتوريد بضائع لهما ومرورهما بضائقة مالية فأختمرت في ذهنهما فكرة ارتكاب الواقعة، وفي سبيل ذلك اتفقا معه على التقابل بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، وتمكنا من ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعقب نقل المسروقات لمسكنهما تخليا عن السيارة بمكان العثور عليها، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمان والمضبوطات وإتهمهما بسرقته بالإكراه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.