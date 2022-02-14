ضبط شخص استولى على أموال مواطنين بزعم جمع تبرعات لمؤسسة خيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، أحد الأشخاص بالمنيا؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة".

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من مسئولي أحد المؤسسات الخيرية بتضررها من قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة أحد موظفي المؤسسة، وقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم جمع تبرعات للمؤسسة "على غير الحقيقة" والاستيلاء على تلك الأموال لنفسه بدون وجه حق.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب والتحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وأنه قام بارتكاب العديد من وقائع النصب والاحتيال على العديد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بذات الأسلوب الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.