شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 5.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6.5 جنيه.
- البصل الأبيض 4 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
- الكوسة بـ 10 جنيهات .
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان العروس 12.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها
- الفلفل الألوان بـ25 جنيها.
- الليمون بـ 14 جنيها.
- بلح بارحى بـ34 جنيها
- البسلة بـ11 جنيها.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها
- فاصوليا خضراء بـ25 جنيها .
- تفاح إيطالى بـ23 جنيها.
يوسفي سكرى بـ7 جنيهات.
برتقال بصرة بـ7 جنيهات.
برتقال بلدى بـ5 جنيهات.
الفراولة بـ14 جنيها.