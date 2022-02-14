شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة التطرف والإرهاب.. أبرز موضوعات مجلس وزراء أوقاف العالم الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس منذ قليل، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اجتماع الدورة الثالثة عشرة لأعمال المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامى، بأحد فنادق القاهرة.

ومن المقرر استعراض تجارب وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في المواصفات الفنية والعمرانية في بناء المساجد وأعمال الصيانة، وتبادل الخبرات والأنظمة في مجال تعيين الأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة، والبرامج المناطة بهم والمسؤوليات الموكلة إليهم، وخطورة الفتوى بدون علم أو تخصص، ورؤى حول مواجهة مستجدات التطرف والغلو والإرهاب.

كما يناقش المجلس أهمية استحداث لوائح وبرامج لتحصين المنابر من خطابات الكراهية، والتطرف والإرهاب

وتشارك فى الاجتماع دول:"مصر ، المملكة العربية السعودية، المملكة المغربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الكويت " افتراضيًا "، جمهورية جامبيا، باكستان ، إندونيسيا".

جدير بالذكر، أن مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي يهدف إلى تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الإسلامية الأعضاء، والتنسيق والتعاون في مجالات الدعوة والأوقاف والشؤون الإسلامية، وكشف وتفنيد المذاهب والاتجاهات المناوئة للإسلام، وبذل كافة الجهود من أجل تنشيط الدعوة للفهم الصحيح للإسلام في العالم، وفق كتاب الله وسنة نبيه، وما سار عليه سلف الأمة الصالح، وتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء من أجل العمل على احترام المساجد وحفظ الأماكن المقدسة وسلامتها، ودعم العلاقات مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والمراكز الإسلامية في الخارج والتنسيق بينها لتمكينها من أداء رسالتها الإسلامية، وتنسيق الجهود لمساعدة الأقليات الإسلامية في الحفاظ على عقيدتها وهويتها وثقافتها داخل المجتمعات التي تعيش فيها.