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الرئيس السيسي يصدق على 3 قوانين جديدة.. أبرزها قانون المالية العامة الموحد

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القاهرة - سامية سيد - صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية 

 

كما صدق الرئيس السيسي، على القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد.

 

وصدق الرئيس السيسى علي القانون رقم 7 لسنة 2022 في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة العربي للنقل البرى والسياحة سوبر جيت.

 

نشرت القوانين فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الإثنين.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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