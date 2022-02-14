شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصدق على 3 قوانين جديدة.. أبرزها قانون المالية العامة الموحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية
كما صدق الرئيس السيسي، على القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد.
وصدق الرئيس السيسى علي القانون رقم 7 لسنة 2022 في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة العربي للنقل البرى والسياحة سوبر جيت.
نشرت القوانين فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الإثنين.