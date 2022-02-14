نشرت القوانين فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الإثنين.

كما صدق الرئيس السيسي، على القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد.

القاهرة - سامية سيد - صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصدق على 3 قوانين جديدة.. أبرزها قانون المالية العامة الموحد والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية