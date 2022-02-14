شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: لم نتوقف لحظة عن العمل خلال جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن القارة الأفريقية تحتاج مزيدا من الوقت لتحقيق الأهداف المرجوة فى مجال الطاقة، متابعا: "أفريقيا تحتاج إلى فترة انتقالية أكبر للقارة الأفريقية لأسباب أخلاقية وإنسانية واقتصادية.. حد يقولى أسباب اقتصادية.. حد يقولى أنت تقولى دعم أفريقيا.. ده سوق أفريقى خلال مليار ونصف.. من أكبر القارات اللى فيها نسبة سكان بعد أسيا.. يتحول على سوق غنى يقدر يشترى منتجات العالم الصناعي".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح معرض ومؤتمر مصر الدولي: "قدرات أفريقيا متواضعة كدول.. هو البترول والغاز يساوى ايه.. المال.. انت بتحرمنى من المال.. بعد ما خدت الكلام ده على مدار 50-60-70 سنة اللى فاتوا.. وانت بقت غنى وانا زى ما أنا.. الدول الأفريقية زى ما هي.. زى ما أنا فقير.. لما بقى عندى فرصة تقولى مش تطلع.. طب لا.. عاوزين تقولوا أن الأمر ده كده.. الغنى يطلع يدى الفقير".

وتابع الرئيس السيسي: "قولت الكلام ده فى مصر.. لما جت الجائحة العالم تصور انها نهاية الدنيا.. احنا عارفين أنها مش نهاية الدنيا ومش هتنهى بالطريقة دي.. قدرات الإنسان العلمية.. هذا العقل الجبار اللى ربنا وهبه للإنسان دون المخلوقات لها قادر على التغلب.. ومصر من الدول القليلة فى العالم اللى حققت نمو إيجابى فى الظروف دى.. لم نتوقف.. خدنا إجراءات احترازية وفق معايير منظمة الصحة العالمية.. ولم نتوقف لحظة عن العمل.. قبل الجائحة زى بعد الجائحة بالنسبة لنا.. وانا بقولكم البشر قادر على تجاوز تغير المناخ.. وبقول للشباب الصغير والأجيال القامة.. لا تنزعجوا من هذه التحديات.. الإنسان هيفضل يطور ويكبر ويخلى الكرة الأرضية معجزة كبيرة جدا".

وقال الرئيس السيسي: الشركات اللى موجودة معانا تكون صوتنا من دلوقتي.. حتى شهر نوفمبر المقبل وانعقاد قمة المناخ فى مصر.. ومراعاة أن القارة الأفريقية محتاجة تعمل بنية أساسية من ثرواتنا.. فترة انتقالية أكبر.. للانتقال من الحالة الموجود دى.. للحالة اللى يخص القارة بشكل أكبر.. بشكركم وسعيد باللقاء".