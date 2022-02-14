سامح شكرى يلتقى الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ

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القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ #COP27فى مدينة بون الألمانية، الاثنين، باتريسيا إسبينوزا الأمينة التنفيذية للاتفاقية، وذلك فى إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر وبحث تعزيز العمل الدولى لمواجهة تغير المناخ، بحسب ما أكده المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

وبدأ وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المُعين للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، فى وقت لاحق، أمس الأحد، زيارة إلى مدينة بون الألمانية، لزيارة مقر الأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ.

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أن يتفقد الوزير شكرى مقر الأمانة التنفيذية للاتفاقية، فضلًا عن عقد لقاءات مع مسؤوليها، فى إطار التحضير الجارى لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، والتنسيق المستمر لحشد الزخم اللازم لنجاح الدورة المقبلة لمؤتمر COP27 بمصر، عبر البناء على ما تحقق خلال الدورة الأخيرة للمؤتمر فى جلاسجو، بجانب مواصلة تعزيز الجهود الدولية المعنية بمواجهة تغير المُناخ، وخاصةً فيما يتعلق بالحد من الآثار السلبية لتغير المُناخ والتكيف معها وتوفير التمويل اللازم.