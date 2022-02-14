الرئيس السيسي: أفريقيا تحتاج للدعم لأسباب أخلاقية وإنسانية واقتصادية

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية نفذت برنامجا للإصلاح الاقتصادى، متابعا: "نفذنا مشروع حقيقى للاقتصاد المصري.. وفى أى وقت من الأوقات كنا بنعمل اصلاح اقتصادى المواطن مكنشى عنده استعداد يتجاوب معانا.. لكن لما وجد النتائج والاثار الخاصة بالنية التحتية تحمل اثار اقتصادية صعبة.. شاف الواقع نتائجه ايه".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول: "نرجع بقى للأشقاء مع أفريقيا.. ارجو من شركات البترول والغاز الموجود معانا.. توصل صوتنا من دلوقتى لأسباب إنسانية واخلاقية واقتصادية.. أكثر من 50 دولة أفريقية.. تفتكروا أنها جاهزة لتنفيذ متطلبات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال 20- 30 سنة قادمة.. ارجو تتابعوا حالة عدم الاستقرار الموجود فى القارة.. وتنامى الإرهاب والتطرف ناجم عن قدرات محدودة.