شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: نصف سكان القارة الأفريقية بدون طاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القارة الافريقية تعاني من العديد من المشاكل في ملف الطاقة، متابعا: "نصف سكان القارة بدون طاقة.. 400 ألف يموتون بسبب استخدام الخشب ونتيجة مواد أولية جدا جدا في الإشعال.. تفتكروا دول زى كده تستطيع أن تتعامل مع مطالب الطاقة الجديدة والمتجددة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول 2022 قائلا: في مصر.. نفذنا مشروعات في البنية الأساسية على مدار 7 سنوات تكلفتها 400 مليار دولار.. ومشروع حياة كريمة يكلفنا 40 مليار دولار.. علشان نقدر نقول إننا بنضع نفسنا في مجال مناسب.. عاوز تقارن زى مصر.. علشان أقدر أكون محطة ومركز للطاقة.. طاقة الكهرباء على سبيل المثال.. لابد أن تكون شبكة الكهرباء والتحكم والنقل والإنتاج.. قادرة على استيعاب النقل إلى دول مثل ليبيا والسودان وإسرائيل والأردن السعودية.. طب ده موجود في كل قارات القارة الافريقية؟".

وتابع الرئيس السيسي: "كلنا شوفنا لما الاستثمار قل خلال جائحة كورونا تحسبا أن الجائحة دى نهاية الدنيا.. قلت الاستثمارات وقل الإنتاج بصفة عامة في العالم.. ولما قل الإنتاج ومع عودة الحياة مرة تانية ويمكن تزيد يبقى احنا بتكلم على استثمارات أكثر".