ويشهد المعرض مشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية، حيث يعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” بثا مباشرا لوقائع مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022 في دورته الخامسة.

شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022 والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية