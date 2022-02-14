شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: تكلفة مشروعات البنية التحتية 400 مليار دولار خلال 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن تكلفة مشروعات البنية التحيتة فى مصر تكلف 400 مليار دولار، وذلك خلال 7 سنوات ماضية.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال فعاليات افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، إن تطوير البنية الأساسية فى أفريقيا يحتاج إلى استثمارات ضخمة، مؤكدا أن الدول الأفريقية ليست مستعدة حتى الآن لجذب استثمارات الطاقة البديلة، بسبب الصراعات وعدم الاستقرار.

وشهدت فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 في دورته الخامسة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلى حول إنجازات قطاع البترول في مصر، وأهمية معرض مصر الدولى.

ويشهد المعرض مشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية، حيث يعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.