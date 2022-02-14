شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يقدم التحية لمشاركة من "قادرون باختلاف" بمعرض مصر الدولى للبترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقدم التحية إلى إحدى المشاركات من "القادرون باختلاف" في معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول للبترول إيجبس 2022 في دورته الخامسة.

ويشهد المعرض مشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية، حيث يعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.