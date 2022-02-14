شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: نحتاج لتوطين التكنولوجيا في قطاع الطاقة بالقارة الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن القارة الإفريقية تحتاج إلى الوقت للتطوير في قطاع الطاقة، متابعا: "القارة تحتاج مرحلة انتقالية لتعظيم الجهود وتعظيم الاستفادة من الموارد مثل الغاز الطبيعى باعتباره الوقود الانتقالي.. وتوطين التكنولوجيا التي نتحدث عنها.. ونحصل على هذا التمويل لنتمكن من الوصول إلى المعادلة المطلوبة".

وأضاف خلال كلمته، خلال فعاليات افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التحديات الافريقية تحتاج إلى التعاون خلال الفترة المقبلة لتحقيق الهدف المطلوب في تطوير الطاقة بالقارة الافريقية.