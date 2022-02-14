شكرا لقرائتكم خبر عن وزير بترول نيجيريا بمؤتمر إيجبس 2022: ندعم جهود مصر لإيجاد رؤية موحدة بقمة المناخ المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تيمبيري سيلفا وزير الدولة للموارد البترولية بجمهورية نيجيريا، تشريع قانون جديد من أجل تحفيز قطاع البترول، والأنشطة المتعلقة به وصناعة البترول، متابعا: "لدينا خيارين للطرق.. نحن نعتمد على مواردنا خاصة في ظل جائحة كورونا.. وكان تحديا كبيرا بالنسبة لنا.. وعلينا الاستمرار فى التنمية والتطوير في قطاع البترول".

وأضاف خلال فعاليات افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا سوف نعمل على المساهمة في الرؤية الموحدة فيما يتعلق بهذا القطاع خلال قمة المناخ المقبلة في مصر وندعم هذه الجهود لصالح القارة الافريقية.. وننظر إلى احتمالات كثيرة فيما يخص التمويل.. محاولات لجذب الاستثمارات.. وعلينا أن ننظر إلى أنفسنا.. وعلينا تمويل هذه القطاعات".

وأشار وزير البترول في نيجيريا أن الاستثمار في الطاقة النووية أمر مهم، وكذلك الاستثمار في الغاز الطبيعى، وتوفير المصادر التمويلية، متابعا: "على الدول الافريقية الاتحاد والتعاون في مجال الطاقة والبترول.. وتوفير تمويل متعدد الأطراف في هذا القطاع المهم".