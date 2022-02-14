شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصل مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس السيسي مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022، والتقط الرئيس السيسي، صورة تذكارية مع المشاركين بمؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022، حيث من المقرر أن يشهد الرئيس السيسي، مراسم الافتتاح بعد قليل.

ويشهد المعرض مشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية، حيث يعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.