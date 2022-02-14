شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا حول إنجازات قطاع البترول بمعرض إيجبس 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 في دورته الخامسة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلى حول إنجازات قطاع البترول في مصر، وأهمية معرض مصر الدولى.

ويشهد المعرض مشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية، حيث يعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.