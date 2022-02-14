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الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين بمعرض مصر الدولى للبترول

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القاهرة - سامية سيد - التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية مع المشاركين بمؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022، حيث من المقرر أن يشهد الرئيس السيسي، مراسم الافتتاح بعد قليل. 

ويشهد المعرض مشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية، حيث يعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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