شكرا لقرائتكم خبر عن صحف كويتية تبرز اهتمام الرئيس السيسي بجذب الاستثمارات المباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية اهتمام الرئيس السيسي بجذب الاستثمارات المباشرة، عن طريق توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، كما اهتمت صحيفة النهار الكويتية بطرح وحدات سكنية جديدة، وتقديم تسهيلات للمصريين بالخارج.

وتحت عنوان "السيسي يوجه بتعميق التصنيع الوطني وتوسيع ملكية الشركات العامة والبورصة"، قالت صحيفة الأنباء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة، لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية .

وفي صحيفة النهار الكويتية وتحت عنوان " الجزار لـ"النهار": تسهيلات سكنية للمصريين بالخارج " قالت الصحيفة إن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، كشف عن تفاصيل الطرح الضخم الذي يترقبه المصريون لوحدات سكنية بالمدن الجديدة لفئة متوسطي الدخل، موضحاً أنه سيتم طرح أكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية في 15 مدينة جديدة منتصف الشهر الحالي، ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري، التي وجه بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بفائدة 3 بالمائة و8 بالمائة متناقصة وعلى أقساط سداد شهرية تصل إلى 30 عاماً، بمساحات تبدأ من 100 متر مربع حتى 150 متراً مربعاً للوحدات السكنية.

وأضافت الصحيفة أن وزير الإسكان أكد إن بدء حجز تلك الوحدات السكنية من 15 فبراير الحالي، وجميعها جاهزة للتسليم الفوري ومتاحة أيضاً للعاملين بالخارج طالما تنطبق عليهم الشروط، موضحاً أن أسعار تلك الوحدات تتراوح من 450 ألف جنيه حتى مليون و900 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب المساحة والمنطقة المطروح بها الوحدات وطبيعة المشروع السكني حيث أن الطرح يشمل ثلاث مشروعات، وهي سكن مصر، ودار مصر، وJANNA، ويتم الطرح بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.