شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بلغاريا بالقاهرة: نقدر دور مصر فى دعم السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير بلغاريا بالقاهرة ديان كاتراتشيف، تقدير بلاده لدور مصر الذي لا غنى عنه في دعم السلام وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.. مشيدا بجهود الوساطة المصرية الهادفة إلى إيجاد حلول سياسية لمختلف الأزمات الإقليمية، وكذلك تقدير صوفيا لريادة مصر في محاربة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف.

وقال السفير في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، إن مصر حققت الكثير للسيطرة على مسارات الهجرة إلى أوروبا والحد من الهجرة غير الشرعية.. مؤكدا اهتمامه الكبير بمتابعة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.

وعبر عن إعجابه باستراتيجية التنمية المستدامة وبرنامج التحديث الطموح الذي تنفذه الحكومة بهدف ضمان حياة كريمة لمواطنيها.. مشيدا بقدرة الاقتصاد المصري علي التعافي بسرعة بالرغم من التداعيات السلبية لجائحة (كوفيد -19 ) وهو ما تدل عليه مؤشرات الاقتصاد الكلي والجزئي الرئيسية.

وأضاف السفير أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموا يقدر بـ57ر3 في المائة عام 2020 ومن المتوقع أن يتجاوز 22 .5 في المائة عام 2022 .. مشيرا إلى أن الصادرات المصرية وصلت إلى مستوي قياسي في عام 2021 ، محققة بذلك ايرادات عالية ولهذا فإن الانطباع العام هو أن الحكومة المصرية قد حققت توازنًا جيدًا بين الحفاظ على سلامة الناس وإعادة الاقتصاد على المسار الصحيح.

وعن الزيارات ، أكد كاتراتشيف أن صوفيا تحافظ علي حوار سياسي نشط علي مختلف المستويات ويتجلى ذلك في الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى حيث زار الرئيس البلغاري رومن راديف ، مصر في مارس 2019 بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك زار بويكو بوريسوف رئيس الوزراء بلغاريا مصر ثلاث مرات، كما زار وزير الخارجية سامح شكري بلغاريا في نوفمبر 2018.

وأكد أن الحكومتين تعملان حاليا على الإعداد للدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون التي تشكلت عام 2018 والتي يترأسها وزيرا خارجية مصر وبلغاريا ، كما أنه من المتوقع مشاركة وفد بلغاري رفيع المستوى في الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وفي المؤتمر السابع والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ أواخر العام الجاري.

وقال كاتراتشيف، إن مصر تظل الشريك الأكبر وسوقا واعدة لبلغاريا في المنطقة، فنحن نسعى جاهدين لدعم علاقات تعاون أقوى في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك .. مشيرا إلى المباحثات الهامة لدانييلا فيزيقا وزيرة الاقتصاد البلغارية في ديسمبر الماضي على هامش مشاركتها في معرض ايديكس ، مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير قطاع الاعمال ، والتي تناولت آفاق تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي.

وأضاف أن الجانبين المصري والبلغاري بحثا فرص إقامة شراكات جديدة في مجالات مختلفة ، مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومصادر الطاقة المتجددة والهندسة الميكانيكية وتصنيع السيارات والحافلات الكهربائية ، والزراعة وإنتاج الأغذية ، والصناعات الكيماوية والصيدلانية وغيرها .. مؤكدا الاهتمام بمتابعة ما تم بحثه والعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين خاصة مع تولي الحكومة البلغارية الجديدة مقاليد السلطة في ديسمبر الماضي .

وأكد السفير وجود إمكانيات هائلة للتعاون في مجال أمن الطاقة في ضوء التحديات الخطيرة الحالية في سوق الطاقة الأوروبية ،ولهذا فأننا نعتبر مصر موردًا محتملاً للغاز الطبيعي المسال إلى بلغاريا وجنوب شرق أوروبا.

وعن التجارة والاستثمار ، قال كاتراتشيف إن مصر تعد شريكا تجاريا كبيرا لبلغاريا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث شهدت التجارة الثنائية ارتفاعا بلغ 274ر1 مليار دولار عام 2019 ثم انخفض إلى 8ر582 مليون دولار عام 2021 بسبب التداعيات السلبية لجائحة كورونا ، كما شهد التبادل التجاري انتعاشا بطيئا ليبلغ 4ر310 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام.

وأوضح أن أهم الصادرات المصرية لصوفيا، هي زيوت البترول الخام والمعادن والأسمدة النيتروجينية الكيماوية وفوسفات الكالسيوم الطبيعية، وبوليمرات البروبيلين بينما تستورد مصر من بلغاريا الزيوت البترولية المكررة والقمح والكربونات، النحاس المكرر وسبائك النحاس الخام.

وأشار السفير البلغاري إلى أن حجم الاستثمارات البلغارية في مصر غير مرضية ، وكذلك الاستثمارات المصرية في بلغاريا البالغة ثمانية ملايين يورو بنهاية عام 2020 ، وهذا لا يعكس إمكانات البلدين .. مطالبا بأن يبذل الجانبان المصري والبلغاري الجهود لتشجيع الاستثمارات في كلا الاتجاهين.

وعن كوفيد -19 ، قال السفير إن مصر وبلغاريا تمتلكان الخبرة والإمكانيات والقدرات اللازمة لتفعيل تعاون مثمر في مجال مكافحة كوفيد -19 مشيرا إلى اتفاقية التعاون الجديدة بين الأكاديمية المصرية للبحث العلمي والتكنولوجيا والأكاديمية البلغارية للعلوم والأكاديمية المصرية للبحث العلمي التي يمكن أن تكون الأساس لتطوير تعاون بين المؤسسات البحثية والعلمية في كلا البلدين.

وأشاد بجهود الحكومة المصرية للحفاظ على التراث الثقافي والأثري في البلاد .. مشيرا إلى حضوره احتفالية طريق الكباش في نوفمبر الماضي والتي حظيت باعجابه وجذبت انتباه العالم .

وأعرب السفير عن سعادته بمشاركة طاقم من التليفزيون الوطني البلغاري الذي سجل الاحتفالية وبثها في 2 يناير الماضي بتقديم من علماء المصريات وعلماء الآثار البلغاريين المشهورين .. مشيرا إلى أن الطاقم يعمل على وضع اللمسات الأخيرة على فيلم وثائقي مخصص لمصر وتراثها القديم وأنشطة البعثة الأثرية البلغارية ونرغب في عرضه في مصر في القريب العاجل.

وعن الاقتصاد البلغاري ، قال إن بلاده تمتلك إمكانيات كبيرة لجذب الاستثمارات من خلال حوافز حكومية تقدمها في مجالات مثل التكنولوجيا الفائقة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعدات الطبية وصناعات السيارات ،وكذلك في الابتكارات والمجمعات الصناعية .. مشيرا إلى أن بلغاريا انضمت إلى آلية سعر الصرف في يوليو عام 2020 والاتحاد المصرفي للاتحاد الأوروبي في أكتوبر عام 2020 ومن المتوقع الانضمام إلى اليورو في أوائل عام 2024 .