شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن مسابقة تعيين 30 ألف معلم لسد العجز في المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعض التفاصيل الخاصة بمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم لسد العجز في المدارس، نرصد في التقرير التالى بعض التفاصيل.

ـ إعلان تفاصيل المسابقة بعد إجازة نصف العام الدراسى.

ـ يتم حاليا التنسيق والعمل مع أساتذة كليات التربية وجهاز التنظيم والإدارة بشأن المسابقة.

ـ الأولوية في مسابقة تعيين 30 ألف معلم سيكون لسد العجز في الصفوف الأولى بنظام التعليم الجديد من رياض الأطفال حتى الرابع الابتدائى.

ـ سيتم اختيار معلمين على أعلى مستوى من الكفاءة.

ـ سيتم عقد امتحانات للمعلمين المتقدمين لاختيار أفضل العناصر.

ـ على الراغبين في التقدم للمسابقة عدم الانسياق وراء أي صفحات أو مواقع تزعم توفير رابطا للتقديم لأنه حتى الآن لم تعلن الوزارة أي روابط للتقديم.

ـ ستعلن التخصصات والمؤهلات المطلوبة ومواعيد التقدم للمسابقة والشروط والضوابط أثناء المؤتمر الصحفى.