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8 معلومات عن مسابقة تعيين 30 ألف معلم لسد العجز في المدارس

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعض التفاصيل الخاصة بمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم لسد العجز في المدارس، نرصد في التقرير التالى بعض التفاصيل.

 

 

ـ إعلان تفاصيل المسابقة بعد إجازة نصف العام الدراسى.

 

ـ يتم حاليا التنسيق والعمل مع أساتذة كليات التربية وجهاز التنظيم والإدارة بشأن المسابقة.

 

ـ الأولوية في مسابقة تعيين 30 ألف معلم سيكون لسد العجز في الصفوف الأولى بنظام التعليم الجديد من رياض الأطفال حتى الرابع الابتدائى.

 

ـ سيتم اختيار معلمين على أعلى مستوى من الكفاءة.

 

ـ سيتم عقد امتحانات للمعلمين المتقدمين لاختيار أفضل العناصر.

 

ـ على الراغبين في التقدم للمسابقة عدم الانسياق وراء أي صفحات أو مواقع تزعم توفير رابطا للتقديم لأنه حتى الآن لم تعلن الوزارة أي روابط للتقديم.

 

ـ ستعلن التخصصات والمؤهلات المطلوبة ومواعيد التقدم للمسابقة والشروط والضوابط أثناء المؤتمر الصحفى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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