شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن مسابقة تعيين 30 ألف معلم لسد العجز في المدارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعض التفاصيل الخاصة بمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم لسد العجز في المدارس، نرصد في التقرير التالى بعض التفاصيل.
ـ إعلان تفاصيل المسابقة بعد إجازة نصف العام الدراسى.
ـ يتم حاليا التنسيق والعمل مع أساتذة كليات التربية وجهاز التنظيم والإدارة بشأن المسابقة.
ـ الأولوية في مسابقة تعيين 30 ألف معلم سيكون لسد العجز في الصفوف الأولى بنظام التعليم الجديد من رياض الأطفال حتى الرابع الابتدائى.
ـ سيتم اختيار معلمين على أعلى مستوى من الكفاءة.
ـ سيتم عقد امتحانات للمعلمين المتقدمين لاختيار أفضل العناصر.
ـ على الراغبين في التقدم للمسابقة عدم الانسياق وراء أي صفحات أو مواقع تزعم توفير رابطا للتقديم لأنه حتى الآن لم تعلن الوزارة أي روابط للتقديم.
ـ ستعلن التخصصات والمؤهلات المطلوبة ومواعيد التقدم للمسابقة والشروط والضوابط أثناء المؤتمر الصحفى.