"مها" تطلب فسخ عقد زواجها:"مبيعرفش ينام من غير البرشامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "مها. س" بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطلب فيها فسخ عقد زواجها، مبررة طلبها "جوزي مبيعرفش ينام من غير البرشامة، طلع مدمن وبيخبي عليا البرشامة".

تقول "مها" 23 سنة، ربة منزل: تقدم "عمر. ط" 30 سنة، لخطبتي منذ سنوات، فهو أحد أبناء الجيران، ويعمل رفقة والدته في شركة إعلانات، وتمت الخطبة في مراسم تقليدية.

أضافت الزوجة: تظاهر زوجي أمامي بحبه الشديد لي ورغبته في إسعادي مدى الحياة، وسريعًا تم تحديد موعد الزفاف بعد الخطبة بشهرين عقب اقتناعي به.

تابعت "مها": بعد الزواج قضيت أسبوع بشرم الشيخ جعلني أشعر بسعادة لم أشعر بها من قبل، لكن الغريب أن زوجي كان يختفي لدقائق معدودة كل عدة ساعات، لكن لم ألاحظ ذلك بشكل دقيق إلا عقب العودة إلى القاهرة.

أضافت الزوجة: لاحظت على زوجي قيامه بتناول عدة حبوب يومياً، وبدون أن يشعر بحثت عن تلك الحبوب، وعلمت حينها أنها حبوب منومة تستخدم في مصحات الإدمان كي يخرج من أعراض الإدمان، وحينما تحدثت معه أنكر، فقمت بإخفاء تلك الحبوب وفي هذه الليلة لم ينم إطلاقًا، وأخيرًا صارحني أنه مدمن مادة الاستروكس.

تواصل الزوجة: الغريب زيارة زوجي لـ 3 مصحات لعلاج الإدمان، لكن يحدث له انتكاسة بعد خروجه مباشرة، وذلك بعلم والدته التي أخفت عن أسرتي إدمان زوجي للمواد المخدرة.

تختتم الزوجة: طالبت زوجي بإنهاء علاقتنا بالطلاق، لكن والدته رفضت نهائيًا، ولم يكن أمامي سوى الذهاب إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى فسخ عقد زواج، حملت رقم 38 لسنة 2021، ولا تزال منظورة أمام القضاء لم يتم الفصل بها.