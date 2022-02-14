وكالة الطاقة الدولية: نتطلع لانضمام مصر كعضو مشارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أ ش أ:

قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2022) ينعقد في لحظة فارقة لمصر ولأفريقيا وللعالم على صعيدي المناخ والطاقة.

وأضاف بيرول -في كلمته خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2022)- أن مصر حققت خلال السنوات الماضية تقدمًا كبيرًا في قطاع الطاقة بداية من الاستفادة من أصول الغاز والتحول إلى سوق الكهرباء، ونجحت في الاستفادة من الطاقة الشمسية ما أدى إلى جذب كميات هائلة من الاستثمارات من المؤسسات المالية ورأس المال الخاص، فضلًا عن النجاح الكبير في قطاع الكهرباء.

وأوضح وكالة الطاقة الدولية تتطلع إلى انضمام مصر إليها كعضو مشارك، في ضوء التطورات الأخيرة في مصر وعقب طلب الحكومة المصرية.​