شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبوع العربى للتنمية المستدامة يواصل فعالياته لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل اليوم الإثنين، فعاليات الاسبوع العربي للتنمية المستدامة، والذى انطلق أمس الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة تقرير مصر حول تمويل التنمية المستدامة.

ويعد التقرير الذى قدمته مصر هو الأول من نوعه على مستوى العالم، فيما يتعلق بمسألة تمويل التنمية المستدامة، حيث شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، بالإضافة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محي الدين في فعاليات اليوم الأول.

من المقرر أن تشهد فعاليات اليوم الثاني انعقاد مائدة حوار بين وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية هالة السعيد والشباب العربي للتنمية المستدامة، بالاضافة إلى إطلاق المبادرة العربية للاستدامة.

ومن جانبها، قالت مدير إدارة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، وزير مفوض ندى العجيزى، إن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة يحظى بأهمية كبيرة منذ انطلاقه في عام 2016، حيث يعد ملتقى هام للحوار بين الشركاء، بالإضافة إلى مشاركة الشباب ومنظمات المجتمع المدني من كافة الدول العربية إلى جانب الوفود الرسمية.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365" على هامش فعاليات اليوم الأول، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الجائحة كانت سببا في توقف هذا الملتقى لعامين متتاليين، إلا إن التحسن الملحوظ في الأوضاع الصحية دفعت إدارة الجامعة العربية، وعلى رأسها الأمين العام أحمد أبو الغيط، إلى عقده هذا العام.

وأوضحت، أن الجلسات سوف تشهد اطلاق العديد من المبادرات، أهمها المبادرة العربية للاستدامة، وتهدف لتطبيق معايير التنمية المستدامة على القطاعين العام والخاص، كما تهدف كذلك الى الوصول إلى الدول الاكثر احتياجا، عبر شراكات مع المجتمع المدنى.

وأشارت إلى التجربة المصرية، واصفة إياها بالرائدة، حيث تبقى احد دول قليلة تمكنت من مواصلة تحقيق النمو الاقتصادى في زمن الجائحة، لذا وقع الاختيار على مصر لتكون في المقدمة من حيث إطلاق تقريرها الوطني لتمويل التنمية المستدامة.

وأشارت إلى طموح الجامعة العربية لإطلاق سلسلة من التقارير الوطنية، تؤدى في النهاية إلى تقرير إقليمي واسع حول أوضاع التمويل المستدام في المنطقة العربية.