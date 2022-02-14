أخبار مصر

92% من القراء يؤيدون تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة الغش التجارى

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان " هل تؤيد تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومستودعات الغاز لمواجهة الغش التجارى؟، أيد غالبية القراء تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومستودعات الغاز لمواجهة الغش التجارى.

وأيد 92% من القراء تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومستودعات الغاز لمواجهة الغش التجارى، بينما رفض 8% موضوع الاستطلاع.

 


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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