شكرا لقرائتكم خبر عن 92% من القراء يؤيدون تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة الغش التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان " هل تؤيد تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومستودعات الغاز لمواجهة الغش التجارى؟، أيد غالبية القراء تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومستودعات الغاز لمواجهة الغش التجارى. وأيد 92% من القراء تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومستودعات الغاز لمواجهة الغش التجارى، بينما رفض 8% موضوع الاستطلاع.

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