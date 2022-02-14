​تعيينات جديدة في الكهرباء.. اعرف الوظائف المطلوبة وشروطها والأوراق المطلوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلنت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حاجتها لشغل عدد من الفرص المتاحة ضمن مجموعة وظائف الإدارة العليا وفقًا لإعلان الهيئة رقم 1 لسنة 2022 إدارة عليا.

وكشفت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في الإعلان رقم 1 لسنة 2022 نوعية الوظائف بمجموعة وظائف الإدارة العليا المطلوبة للتعيين وهي كالآتي:

1- نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية من الدرجة الممتازة ويشترط الحصول على مؤهل عالٍ مناسب.

2- مدير عام التمويل والنقد الأجنبي من درجة مدير عام، ويشترط الحصول علي مؤهل بكالوريوس تجارة وما يعادله.

3- مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية من درجة مدير عام ويشترط الحصول على مؤهل عالٍ مناسب يتواءم مع نوع وطبيعه العمل.

4- مدير عام توليد الكهرباء المباشر من الخلايا الفوتوفلطية من درجة مدير عام ويشترط الحصول على مؤهل هندسي عالٍ وتخصص مناسب.

5- التعيين للوظائف المطلوبة طبقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحتة التنفيذية.

وقالت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء في الإعلان رقم 1 لسنة 2022، إن التعيينات المطلوبة لشغل وظائف الإدارة القيادية العليا تتم عن طريق التعيين طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحتة التنفيذية.

وأشارت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في الإعلان رقم 1 لسنة 2022 إلى أنه يمكن الاطلاع على بطاقة وصف الوظائف المذكورة وشروط شغلها والمستندات الواجب تقديمها من الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالهيئة.

وقالت الهيئة في الإعلان رقم 1 لسنة 2022: "على الراغبين لشغل إحدى هذه الوظائف التقدم بطلب على النموذج المعد لذلك ويرفق به أصل + 7 نسخ من المستندات المطلوبة في ميعاد أقصاه يوم الأحد الموافق الأول من شهر مارس المقبل 2022 ويسلم باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالهيئة بالعنوان عاليه مرفقاً به المستندات التالية"..

1- بيان معتمد عن الحالة الوظيفية منذ بدء التعيين.

2- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم مدعما بالمستندات.

3- اقتراحات تطوير العمل في الوظيفة المتقدم إليها.