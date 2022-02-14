شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى 2022 بدون خداع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الشتوي 2022، ويستمر لمدة شهر من خلال إصدار التصاريح للمحلات التجارية الراغبة في المشاركة في الأوكازيون الشتوي بالمحافظات المختلفة، وحرصت على توعية المستهلك من أجل الاستفادة من عروض الأوكازيون لتجنب خداعة .

"الخليج 365 "ينشر تقريرا معلوماتيا حول كيفية الاستفادة من عروض الأوكازيون الشتوي في نقاط محددة .

1- مشاهدة الملابس بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها وأنه فى حالة وجود لون المنتج باهت، فأنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجاري.

2-التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك في سلع جيدة وتخفيضات حقيقية.

3-التأكد من إعلان المحلات المشاركة بالأوكازيون عن سعرين على كل سلعة تتضمن السعر قبل وبعد التخفيض.

‏4- ‎مشاهدة الملابس بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها.

5-الحصول على فواتير بالسلع التى يتم شراؤها موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات.

6-تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء حتى يمكن للمواطنين استبدالها أو استرجاعها خلال المهلة التى حددها قانون حماية المستهلك.

7-يكون المواطن حريصا على الحصول على حقه فى شراء سلع جيدة ومطابقة للمواصفات والاستفادة من التخفيضات المقدمة.

8-أن يكون المواطنين أكثر إيجابية، ويقومون بالإبلاغ عن المحلات التي تقدم عروضا وهمية.

9- تلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 فى حالة وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية.

10- تفقد أكثر من محل مشارك في الأوكازيون الشتوي للحصول على أكبر نسبة فى التخفيضات لدى المحلات المشاركة.