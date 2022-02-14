شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تواصل إعلان نتائج الصف الرابع الابتدائى فى شكل تقديرات وألوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المدارس إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول للصف الرابع الابتدائى فى شكل تقديرات، وشملت اللون الأزرق وتؤكد أن المتعلم فاق التوقعات، واللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة واللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلي بعض الدعم واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم.

وتابعت الوزارة، أنه بالنسبة للتقديرات، شملت: يفوق التوقعات ويمتلك المهارات، و لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طالبت المديريات التعليمية بضرورة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائي والصفين الأول والثانى الثانوى العام فى شكل تقديرات من خلال المدارس.

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول انتهت الخميس 3 فبراير الجارى، حيث نجحت المدارس فى عقد امتحانات الترم الأول حضوريا لجميع الطلاب داخل المدارس رغم انتشار فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لتعديل مواعيد أجازة نصف العام، حيث تبدأ 5 فبراير حتى 17 من نفس الشهر، وتؤكد الوزارة التزامها بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية، مضيفة أنه طبقا للخطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو، وتعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7مايو.